POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle in Westhausen und Rosenberg

Aalen (ots) - B 29, Gem. Essingen - Hermannsfeld: Vorfahrt missachtet Am Samstag gegen 15:10 Uhr verließ ein 41-Jähriger die B 29 in Fahrtrichtung Stuttgart, an der Anschlussstelle Mögglingen - Ost mit seinem DHL-Kastenwagen. Er bog anschließend an der Einmündung nach links in Richtung Mögglingen ab und missachtete dabei die Vorfahrt eines 34-Jährigen, der mit seinem PKW von Mögglingen in Richtung Zollhof fuhr. Es ...

mehr