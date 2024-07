Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Diebstahl aus Baucontainer

Aalen (ots)

Ilshofen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Am Samstagnachmittag gegen 14:30 Uhr befuhr ein 61-jähriger Toyota-Fahrer den linken Fahrstreifen auf der A6 in Fahrtrichtung Nürnberg zwischen den Anschlussstellen Ilshofen und Kirchberg. Hierbei kam er wohl infolge eines Sekundenschlafs auf den rechten Fahrstreifen und kollidierte mit einem dort fahrenden 49-jährigen BMW-Fahrer. Durch den Zusammenstoß wurde eine 44-jährige Beifahrerin im BMW leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 70 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Gaildorf: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am frühen Samstagmorgen gegen 02 Uhr befuhr ein 19-jähriger Renault-Fahrer die Hindenburgstraße und kam hier nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit einer Mauer und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der 19-Jährige kam mit seinem Fahrzeug erneut von der Fahrbahn ab und in einer Wiese zum Stehen. Dort wurde er von den Polizeibeamten im Rahmen der Fahndung angetroffen. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der junge Mann deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Er wurde zur Blutentnahme in eine Klinik gebracht. Durch den Unfall entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Rosengarten: Unfallflucht

Am Freitag zwischen 08:30 Uhr und 14 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Salzstraße auf dem Parkplatz eines Gasthofs geparkten Mercedes und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Wolpertshausen: Unfall im Kreuzungsbereich

Etwa 9000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag gegen 16:50 Uhr. Eine 67-jährige Opel-Fahrerin befuhr die K2543 von Ruppertshofen kommend in Richtung Wolpertshausen. An der Kreuzung mit der L1042 übersah sie eine vorfahrtsberechtigte 21-jährige Skoda-Fahrerin, welche auf der L1042 unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Satteldorf: Unfall mit Fahrradfahrer

Am Freitagmittag um 13:05 Uhr fuhr ein 34-jähriger mit einem Pedelec parallel zur K2659 auf dem Fahrradweg aus der Richtung Satteldorf in Richtung Crailsheim. Als zur selben Zeit ein 18-Jähriger mit einem Pkw der Marke VW auf der K2655 aus Beuerlbach in Fahrtrichtung K2659 fuhr und beabsichtigte nach links abzubiegen. Der Fahrradfahrer überquerte vorfahrtsberechtigt die Fahrbahn und wird dabei durch die Fahrzeugfront des Pkws erfasst. Bei dieser Kollision stürzte der Fahrradfahrer und verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von über 1000 Euro.

Crailsheim: Diebstahl aus Baucontainer

Zwischen Freitagabend 18 Uhr und Samstagmorgen 8 Uhr gelang eine unbekannte Täterschaft in das Innere eines Bauleitungscontainers welcher sich an einer Baustelle am Freibad befand. Im Innenraum entwendeten Unbekannte anschließend zwei Wlan-Verstärker im Wert von ca. 400 Euro. Anschließend flohen sie durch ein Fenster auf der Rückseite des Containers. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Frankenhardt: Unfall auf Hof

Am Sonntagmorgen um 3 Uhr wurde am Sandhof auf dem Hof eines Hauses ein geparkter Pkw der Marke Daimlerchrysler durch einen unbekannten Verursacher beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Zeugen, welche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Crailsheim unter 07951 4800 zu melden.

