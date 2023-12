Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Täter lassen Beute nach Einbruch in Lottogeschäft zurück

Kürten (ots)

In Kürten-Dürscheid kam es in der Nacht zu Dienstag (05.12.) erneut zu einem Einbruch in ein Lottogeschäft, das sich im Kassenbereich eines Supermarktes befindet. Bereits wenige Tage zuvor ereignete sich in der Nacht zu Freitag (01.12.) gegen 02:30 Uhr ebenfalls ein Einbruch in das Geschäft, bei dem die Täter augenscheinlich mehrere Pakete der zugehörigen Postfiliale entwendeten. Diesmal ließen die Einbrecher jedoch nach ersten Angaben das Diebesgut zurück und flüchteten.

Gegen 02:00 Uhr erhielt der Inhaber eines Supermarktes auf der Wipperfürther Straße eine App-Benachrichtigung auf dem Smartphone, dass die Alarmanlage des Gebäudes ausgelöst hätte. Umgehend wurden mehrere Streifenwagen zu der Tatörtlichkeit geschickt. Bei Eintreffen der Polizei konnten jedoch keine Tatverdächtigen mehr angetroffen werden. Die Polizisten stellten deutliche Beschädigungen an der Sicherung einer Seiteneingangstür fest. Zudem wurde ein Raumtrenner des Lottogeschäfts im Inneren beschädigt und der Tabakbereich durchwühlt.

Es ist nicht auszuschließen, dass es sich bei beiden Taten um dieselben Täter handelt. Eine Spurensicherung wurde veranlasst.

Das Kriminalkommissariat 2 sucht jetzt nach Zeugen, die etwas Verdächtiges im Umfeld des Supermarktes beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (st)

