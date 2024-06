Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei bietet kostenlose Registrierungstermine für Fahrräder an

Stemwede (ots)

(SN) Unter dem Motto "Kein Fahrrad ohne Nummernschild" wird die heimische Kreispolizeibehörde am kommenden Sonntag, 9. Juni 2024 beim Finale des Stadtradelns am Life House, Am Schulzentrum 1, in Stemwede-Wehdem eine kostenlose Registrierungsaktion für Fahrräder anbieten.

So werden die Beamten des Kriminalkommissariats für Prävention und Opferschutz in der Zeit von 12 bis 17 Uhr die Fahrräder und Pedelecs der Bürgerinnen und Bürgern polizeilich erfassen. Für die Kennzeichnung werden die Interessierten gebeten, neben dem verkehrssicheren Rad, ihren Personalausweis sowie einen Eigentumsnachweis (Kaufbeleg) mitzubringen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Handelt es sich um Leasingräder, wird das Fahrrad auf den derzeitigen Nutzer registriert.

Das "Nummernschild für Fahrräder" ist ein Aufkleber, der sich nicht rückstandsfrei wieder ablösen lässt. Derart registrierte Räder sind auf den ersten Blick als polizeilich erfasst zu erkennen und schrecken potenzielle Diebe ab, da das Entdeckungsrisiko deutlich erhöht wird.

Mehr Informationen zum Thema gibt es unter: https://minden-luebbecke.polizei.nrw/artikel/termine-2

