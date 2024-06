POL-MI: Radfahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt

Porta Westfalica (ots) - (SN) Zum Aufbruch eines Containers kam es in den Nachtstunden zu Montag in der Fährstraße in Porta Westfalica-Barkhausen. Den Erkenntnissen zufolge hebelten Unbekannte ein Vorhängeschloss des betroffenen Lagercontainers der Blue Bar auf und entwendeten daraus Lebensmittel, Getränke und Bargeld. Die Tat dürfte sich in der Zeit von Sonntag, 19.10 Uhr bis Montag, 5 Uhr ereignet haben. Hinweise ...

