POL-MI: Öffentlichkeitsfahndung nach Körperverletzung: Wer kennt den unbekannten Mann?

Minden (ots) - (SN) Aktuell beschäftigen die Ermittler der Kriminalpolizei drei am vergangenen Wochenende gemeldete Raubstraftaten in Minden. Die Beamten prüfen Zusammenhänge und bitten um Zeugenhinweise. Den aktuellen Erkenntnissen zufolge befanden sich am frühen Sonntagmorgen drei Mindener im Alter von 22 bis 24 Jahren an der Martinitreppe, als sie gegen 5.40 Uhr von einer mehrköpfigen Personengruppe mit ...

mehr