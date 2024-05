Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schlüssel verloren?

Jena (ots)

Aufmerksame Anwohner meldeten aus dem Jenaer Stumpfenburgweg eine Frau, die versuchte mit einem Winkelschleifer ein Fahrradschloss zu öffnen. Die Beamten trafen die junge Frau bei ihrer Handlung an und stellten sie zur Rede. Da zudem der Vorfall in den späten Abendstunden am des Donnerstags stattfand, lag der Verdacht eines Diebstahldeliktes nahe. Die 21-jährige gab an, dass es sich um ihr Fahrrad handelt und sie bei einem Spaziergang den Schlüssel zum Schloss verloren hat. Da sie jedoch keinen schriftlichen Nachweis vorzeigen konnte, wurde das Rad sichergestellt. Ob es sich tatsächlich um ihr Eigentum handelt, werden die Ermittlungen ergeben.

