POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Kind von Pkw erfasst und leicht verletzt

Aalen (ots)

Wallhausen: Kind von Pkw erfasst und leicht verletzt

Am Montagnachmittag gegen 13 Uhr befuhr ein 27-jähriger VW-Fahrer die Hengstfelder Straße in Richtung Wallhausen. Hierbei wollte er ein anderes Fahrzeug überholen. Während des Überholvorgangs übersah er einen 9-jährigen Jungen mit seinem Fahrrad, welcher die Fahrbahn queren wollte. Der Junge wurde vom Pkw erfasst und leicht verletzt. Er begab sich mit seinen Eltern zu einem Arzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 250 Euro.

