Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg- Radfahrer gesuctht

Nienburg (ots)

(Oth) Am Dienstagmorgen, den 23.04.2023, ereignete sich ein gegen 05:45 Uhr ein Verkehrsunfall in der Straße "An der Alpheide". Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer wechselte unvermittelt die Straßenseite. Ein 41-jähriger Nienburger musste mit seinem Renault dem Fahrradfahrer ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei kollidierte er mit einem am Fahrbahnrand geparkten Infinit eines 46-Jährigen.

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 6.500 Euro. Der Fahrradfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligtem nachzukommen.

Die Polizei Nienburg leitete ein Strafverfahren ein und bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich unter 05021/9778-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell