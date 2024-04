POL-NI: Husum- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Nienburg (ots) - (Oth) Am Dienstag, den 23.04.2024 ereignete sich gegen 14:20 Uhr ein Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße in Stadthagen. Ein 28-jähriger Wunstorfer beabsichtigte auf einer Hofeinfahrt rückwärtszufahren. Während er den Rückwärtsgang einlegte, rollte der VW Golf nach vorne auf die Bahnhofstraße. Dort kollidierte er mit einem Audi eines 38-jährigen Stadthägers. An den Fahrzeugen entstand ein ...

