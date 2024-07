Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Wohnheim und Fahrrad entwendet

Aalen (ots)

Rot am See - Brettheim: Einbruch in Wohnheim

Zwischen Montag 24.6. und Montag 1.7., 5 Uhr verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft an mehreren Tagen Zugang zu einem unverschlossenen Wohnheim in der Reubacher Straße. Dort wiederum wurde an unterschiedlichen Tagen jeweils ein abgesperrtes Zimmer aufgebrochen, insgesamt waren es sechs Zimmer. Ob etwas entwendet wurde ist bislang nicht bekannt, jedoch entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Polizeiposten Rot am See unter der Rufnummer 07955 454 zu melden.

Schwäbisch Hall: Fahrrad entwendet

Zwischen Samstagmorgen 01 Uhr und Sonntagnachmittag 17:45 Uhr entwendete ein Dieb ein am Bahnhof abgestelltes unverschlossenes Fahrrad im Wert von etwa 400 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

