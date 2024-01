Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Ermittlungen nach Verkehrsunfallflucht dauern an

Warendorf (ots)

Am Samstag, 30.12.2023 kam ein unbekannter Fahrzeugführer gegen 3.50 Uhr mit seinem Auto von der Johann-Strauss-Straße in Neubeckum ab, verursachte erheblichen Sachschaden und flüchtete.

Der oder die Tatverdächtige verlor in einem Kurvenbereich die Kontrolle über das in Auto, fuhr zunächst gegen einen Bordstein sowie einen Findling und anschließend gegen einen geparkten Pkw. Der geschädigte Atobesitzer wurde durch den Knall wach und informierte die Polizei. Die Einsatzkräfte fahndeten nach dem Unfallverursacher und stellten neben Spuren einen beschädigtes Pkw in der Nähe fest. Der Motor war noch warm, so dass davon auszugehen war, dass es sich um das benutzte Unfallfahrzeug handelte. Der Pkw wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zu dem Fahrer oder der Fahrerin dauern noch an. Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell