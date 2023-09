Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einsatz wegen Sexualdelikt in Wohnung: 32-Jähriger verletzt zwei Polizisten

Kassel (ots)

Kassel-Waldau:

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Polizei gegen 1 Uhr wegen einer möglichen häuslichen Gewalt in ein Mehrparteienhaus im Kasseler Stadtteil Waldau gerufen. Wie sich bei Eintreffen der Streifen des Polizeireviers Ost herausstellte, soll es zuvor in der Wohnung zu einem Sexualdelikt auf eine Frau durch ihren 32 Jahre alten und unter Alkoholeinfluss stehenden Ehemann gekommen sein. Dieser zeigte sich gegenüber den eingesetzten Beamten äußerst aggressiv. Während Rettungskräfte das Opfer zur Untersuchung in ein Krankenhaus brachten, eröffneten die Polizisten dem 32-Jährigen die vorläufige Festnahme, gegen die sich der renitente Mann nach Leibeskräften wehrte und dabei leicht verletzt wurde. Durch einen Kopfstoß des Tatverdächtigen erlitt ein Beamter Kopfverletzungen und konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen. Zudem wurde ein weiterer Polizist leicht verletzt, der wie sein Kollege im Anschluss ambulant im Krankenhaus behandelt werden musste. Der Festgenommene wurde in die Gewahrsamszellen im Polizeipräsidium gebracht. Eine dort bei ihm entnommene Blutprobe soll nun Aufschluss über seine genaue Alkoholisierung geben. Er muss sich wegen Vergewaltigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung verantworten. Die Ermittlungen gegen den 32-Jährigen dauern an.

