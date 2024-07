POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brand in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Aalen (ots) - Aalen: Einbruch in Sporthalle Gegen 00:50 Uhr wurde am Dienstag ein Einbruch in eine Sporthalle in der Parkstraße gemeldet. Unbekannte hebelten im ersten Stock eine Tür auf. Ob etwas entwendet wurde und wann die Tür aufgebrochen wurde ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen ...

