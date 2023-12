POL-MFR: (1415) Brand in Einfamilienhaus

Nürnberg (ots) - Mehrere Unbekannte griffen am späten Montagabend (04.12.2023) einen 19-jährigen Mann in Nürnberg-Röthenbach an, entwendeten sein Mobiltelefon und traktierten ihn mit Schlägen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Der 19-Jährige befand sich gegen 22:45 Uhr im Bereich der Bushaltestelle der Linie 65 an der Oberfläche der U-Bahn-Station "Röthenbach". Drei unbekannte Personen ...

mehr