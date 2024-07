Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Irreführende Social-Media-Posts - Unfälle - Exhibitionist

Aalen (ots)

Aalen: Exhibitionist auf dem Spielplatz

Ein 59-Jähriger steht im Verdacht, am Montagabend gegen 19.20 Uhr auf dem Spielplatz in der Alten Heidenheimer Straße als Exhibitionist aufgetreten zu sein. Er ging auf eine 20-Jährige zu, die auf einer Schaukel saß. Danach zog er seine Hose hinab und fing an, an seinem Geschlechtsteil zu manipulieren. Als die junge Frau schockiert nach ihrem Handy griff, um ihre Mutter anzurufen, zog der Mann die Hose wieder hoch und ging in Richtung Innenstadt davon. Der 59-Jährige konnte rasch ermittelt werden; gegen ihn wird nun eine entsprechende Anzeige vorgelegt.

Oberkochen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 50-Jährige ihren Ford Fiesta am Montagabend kurz vor 19 Uhr auf der B 19 Höhe Oberkochen anhalten. Ein 49-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem VW auf, wobei ein Sachschaden von rund 3500 Euro entstand.

Essingen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechseln des Fahrstreifens auf der B 29 zwischen Hermannsfeld und dem Essinger Bahnhof streifte ein 58-Jähriger am Dienstagmorgen gegen 7.15 Uhr mit seinem Suzuki den Lkw eines 33-Jährigen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 2500 Euro.

Leinzell: Irreführende Social-Media-Posts

Dem Polizeipräsidium Aalen wurde am vergangenen Freitag mitgeteilt, dass im Bereich der Gemeindehalle in der Leingasse ein Mann mit einem Wohnmobil stehen würde, welcher angeblich Kinder dazu auffordern würde, in sein Wohnmobil einzusteigen. Hierzu wurden bereits von Privatpersonen in Facebook und per Whatsapp entsprechende Posts veröffentlicht.

Durch die Polizei wurden daraufhin entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Im Ergebnis stellte sich hier heraus, dass die Internetinhalte nicht zutreffend waren und zu keiner Zeit eine Gefahrenlage für die Kinder bestand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell