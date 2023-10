Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unaufmerksamer Krad-Fahrer

Jena (ots)

In der Lobedaer Straße kam es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW Citroen und einem Kraftrad. Beide fuhren hintereinander in Richtung Keßlerstraße, als der PKW aufgrund des Rotlichtes an der Ampel anhalten musste. Dies bemerkte der Krad-Fahrer zu spät und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden und der Krad-Fahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

