LPI-J: Leine kein Hindernis

Jena (ots) - Ein Mitarbeiter eines Paketzustelldienstes parkte am Mittwoch sein Fahrzeug in der Anna-Siemsen-Straße derart, dass er halb in einer Feuerwehrzufahrt und halb auf einer Rasenfläche stand. Dies missfiel offensichtlich einem Anwohner, welcher daraufhin die Tür der Fahrertür öffnete und am Arm des Paketzustellers zog. Dieser wurde hierdurch leicht verletzt. Der Anwohner muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

