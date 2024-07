Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall mit Traktor, Fahrradfahrer bei Überholvorgang verletzt

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall mit Traktor

Am Dienstagabend um 18 Uhr fuhr eine 25-jährige Skoda-Fahrerin die Hagenhofer Straße in Fahrtrichtung Haller Straße. An der Einmündung Haller Straße wollte diese die Haller Straße überqueren um auf einen gegenüberliegenden Parkplatz zu gelangen. Dabei übersah sie einen 64-Jährigen mit einem Traktor, welcher die Straße stadtauswärts fuhr. Eine Kollision mit der linken Pkw-Seite konnte durch den Traktor-Fahrer nicht mehr verhindert werden, dabei entstand ein Sachschaden von 8.000 Euro.

Schwäbsich Hall - Bibersfeld: Fahrradfahrer bei Überholvorgang verletzt

Am Dienstagmorgen um 7:55 Uhr befuhr ein 57-jähriger Radfahrer auf der Michelfelder Straße Orts auswärts in Fahrtrichtung Michelsfeld. Auf der Höhe einer Metzgerei wir dieser von einem dunklen Opel Combo überholt. Während des Überholvorgangs kommt es zu einer leichten Kollision zwischen dem Pkw und dem 57-Jährigen, wodurch der Radfahrer stürzt und am Boden verletzt liegen bleibt. Der Pkw entfernt sich anschließend unerlaubt und ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern. Der Radfahrer wurde anschließend leicht verletzt in das nächste Krankenhaus verbracht. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Verkehrsdienst Kirchberg/Jagst unter der Rufnummer 07904 94260 entgegen.

