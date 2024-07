POL-OH: Diebstahl von und aus Auto

Osthessen (ots) - FD 7.000 Euro Sachschaden Großenlüder. Bei einem Unfall am Dienstag (23.07.) entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro. Ein 18-jähriger Audi-Fahrer befuhr gegen 21.40 Uhr in Großenlüder die K 112 aus Richtung Stockhausen kommend in Fahrtrichtung Müs. Aus unklarer Ursache geriet er auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern. Hierbei ...

mehr