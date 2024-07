Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240712.2 Kiel: Polizeistation Friedrichsort kontrolliert Verkehrsteilnehmer

Kiel (ots)

Heute Vormittag führten Polizeikräfte der Polizeistation Friedrichsort Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt auf die Beachtung eines neu aufgestellten Stoppschildes im Einmündungsbereich B503/ Fördestraße durch. Sie stellten zahlreiche Verstöße fest.

Verkehrsteilnehmer, welche die B 503 aus Kiel kommend befahren und die Abfahrt in Richtung Friedrichsort wählen, müssen seit kurzem ein Stoppschild beachten. In der Vergangenheit gab es mehrere Verkehrsunfälle, bei welchen vorfahrtberechtigte Radfahrer auf der Fördestraße zu Schaden kamen. Der rot markierte Radweg darf in beide Richtungen befahren werden. Das Stoppschild soll künftig zu einer Senkung der Unfallzahlen an dem Unfallschwerpunkt beitragen.

Die Polizistinnen und Polizisten stellten innerhalb von circa anderthalb Stunden Kontrollzeit 41 Verstöße bei regem Verkehrsaufkommen fest. Auf die Autofahrer kommt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Die Polizeistation Friedrichsort und weitere Dienststellen der Polizeidirektion Kiel werden auch in Zukunft gleichartige Kontrollen durchführen.

Pauline Vogler

