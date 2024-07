Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Männliche Person im Bereich Milseburg abgestürzt

Gemarkung Hofbieber (ots)

ERSTMELDUNG:

Um kurz nach 21 Uhr wurde die Polizei Osthessen von der Rettungsleitstelle Fulda über eine vermutlich abgestürzte männliche Person im Bereich der Milseburg informiert. Daraufhin wurden zahlreiche Rettungskräfte, u.a. von der hessischen und der bayerischen Bergwacht, in den Bereich entsandt. Aktuell (Stand 22.20 Uhr) laufen die intensiven Bergungs- und Rettungsmaßnahmen noch. Nach ersten Informationen dürfte ein Unglücksfall vorliegen. Bzgl. des medizinischen Zustandes des Mannes liegen aktuell noch keine gesicherten Informationen vor. Es wird nachberichtet.

ERGÄNZENDE MELDUNG:

Durch die eingesetzten Polizeikräfte der Polizeistation Hilders konnte vor Ort folgender Sachverhalt rekonstruiert werden: Ein 57-jähriger Mann aus dem Landkreis Fulda war mit seiner Familie und dem Hund im Bereich der Milseburg wandern. Hierbei geriet der 57-Jährige an eine Abbruchkante zu einem steinigen Geröllfeld und fiel offenbar ohne Fremdeinwirkung rund sechs Meter in die Tiefe. Durch die umgehend von der Familie informierten Rettungskräfte musste die Unglücksstelle zunächst lokalisiert, ausgeleuchtet und erreicht werden. Hierbei ergaben sich durch das schwierige Terrain auf dem unzugänglichen Geröllfeld erhebliche Schwierigkeiten, den Verletzten zu erreichen. Schließlich konnte der Mann gegen 23 Uhr verletzt geborgen und nach medizinischer Erstversorgung durch einen RTW in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Familie des Mannes wurde ebenfalls durch Rettungskräfte und Polizei betreut. Neben rund 30 Einsatzkräften der umliegenden Feuerwehren, insbesondere zur technischen Hilfeleistung / Ausleuchtung der Unglücksstelle, waren 15 Mitglieder der Bergwacht aus Hessen und Bayern sowie ein RTW und der Rettungshubschrauber im Einsatz.

