POL-OH: Dieseldiebstahl - Versuchter Einbruch in Schule - Auto zerkratzt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Dieseldiebstahl

Alheim. Rund 500 Liter Diesel im Wert von etwa 800 Euro stahlen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (24.07.) aus den Tanks eines blauen Scania Sattelzugs. Zur Tatzeit stand das Fahrzeug auf einem Pendlerparkplatz in der Nürnberger Straße am Ortsausgang von Heinebach. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Schule

Bebra. Am frühen Mittwochmorgen (24.07.), gegen 3 Uhr, versuchten Unbekannte in das Gebäude einer öffentlichen Schule in der Kerschensteinerstraße einzubrechen. Nach aktuellem Kenntnisstand hebelten die Einbrecher an einer Tür der Einrichtung, als daraufhin plötzlich ein Alarm ertönte und die Täter folglich von der weiteren Tathandlung abließen. Sie verursachten jedoch circa 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auto zerkratzt

Bad Hersfeld. Rund 300 Euro Sachschaden verursachten bislang unbekannte Täter zwischen Sonntag (21.07.) und Mittwoch (24.07.) an einem grauen Citroen Berlingo, indem sie den Lack des Fahrzeugs zerkratzten. Im Tatzeitraum war das Fahrzeug an mehreren Örtlichkeiten in Beiershausen abgestellt gewesen. Eine genaue Tatörtlichkeit ist momentan nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

