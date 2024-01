POL-COE: Nordkirchen, Lohkamp/Einbrecher vertrieben

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind an der Straße Große Feld am Montag (29.01.24) in Nordkirchen in ein Haus eingebrochen. Zwischen 18.45 Uhr und 21.30 Uhr hebelten die Täter ein Fenster auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen haben sie nichts gestohlen. Ebenfalls am Montag (29.01.24), zwischen 18 Uhr und 21.20 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße Kaperberg in Capelle ein. Zum jetzigen Zeitpunkt steht nicht fest, ob etwas entwendet wurde. In beiden ...

