Lübeck (ots) - Am Montagabend (07.08.) kam es in einem Mehrfamilienhaus im Lübecker Stadtteil St. Jürgen zu einem Brand in einer Wohnung. Ein Kind wurde leicht verletzt und musste durch Rettungskräfte behandelt werden. Die Kriminalpolizei hat den Brandort beschlagnahmt und ermittelt. Gegen 19:40 Uhr wurden Beamte des 3. Polizeireviers Lübeck in der ...

