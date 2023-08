Lübeck (ots) - Am Samstagabend (05.08.) kam es in Burg auf Fehmarn zu einem polizeilichen Einsatz nach dem Verdacht der Trunkenheit im Verkehr. Die Tatverdächtige konnte von der Polizei an ihrer Wohnanschrift gestellt werden. Neben der Beschlagnahme des Führerscheins wurde auch eine Blutprobe abgenommen. Gegen ...

mehr