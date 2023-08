Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Fehmarn

Trunkenheit auf Fehmarn - Ostholsteinerin muss Blutprobe und Führerschein abgeben

Lübeck (ots)

Am Samstagabend (05.08.) kam es in Burg auf Fehmarn zu einem polizeilichen Einsatz nach dem Verdacht der Trunkenheit im Verkehr. Die Tatverdächtige konnte von der Polizei an ihrer Wohnanschrift gestellt werden. Neben der Beschlagnahme des Führerscheins wurde auch eine Blutprobe abgenommen.

Gegen 18:15 Uhr meldeten aufmerksame Verkehrsteilnehmer ein in Schlangenlinien fahrendes Fahrzeug auf der Landesstraße 217 in Richtung Avendorf. Beamte der Polizeistation Fehmarn konnten den gemeldeten Mercedes später an der Halteranschrift in Burg auf Fehmarn finden.

Nachdem der tatverdächtigen Fahrzeughalterin der Grund des polizeilichen Einsatzes erklärt wurde, ergab ein anschließender Atemalkoholtest 1,87 Promille. Auch die Angaben ihres Ehemannes, der den Polizisten gegenüber äußerte, zur Tatzeit gefahren zu sein, halfen der 44-jährigen Ostholsteinerin nicht bei den darauffolgenden Maßnahmen.

Aufgrund der vorliegenden Anhaltspunkte und der Erkenntnisse der Beamten wurde der Frau auf Anordnung der Polizei eine Blutprobe entnommen. Auch ihren Führerschein durfte sie nicht wieder mit nachhause nehmen.

Die Polizeistation Fehmarn ermittelt nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell