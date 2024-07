POL-OH: Kennzeichendiebstahl

Hilders (ots) - Am Donnerstag, den 25.07.2024, befuhr ein 41-jähriger aus dem Landkreis Celle (Niedersachsen) mit seiner Yamaha (Krad) die L3330 von Gersfeld in Richtung Poppenhausen. In Höhe der Ortslage Bodenhof-Wachtküppel (Gemeinde Gersfeld) geriet der Fahrzeugführer vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers, nach einem zuvor durchgeführten Überholvorgang, nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im dortigen ...

