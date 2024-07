Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall auf der BAB 66 bei Neuhof

Fulda (ots)

Verkehrsunfall in Autobahntunnel der A66 sorgt für Vollsperrung

Am Freitag (26.07.2024) kam es gegen 20:10 Uhr im Tunnel Neuhof zwischen den Anschlussstellen Neuhof-Nord und Neuhof-Süd zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Der 50-jährige aus dem Main-Kinzig-Kreis stammende Fahrer eines roten Kleinwagens befuhr den linken von zwei Fahrstreifen in der Weströhre des Tunnels. Vermutlich aufgrund des vorangegangenen Genusses von alkoholischen Getränken geriet der Fahrer nach links gegen die Wand des Tunnels und wurde von dieser wieder nach rechts abgewiesen. In der Folge kollidierte der Fahrer mit einem dort fahrenden schwarzen Kleinwagen aus dem Landkreis Fulda. Beide Pkw kamen anschließend nicht mehr fahrbereit auf der Fahrbahn zum Stehen, weshalb die komplette Tunnelröhre in Fahrtrichtung Frankfurt für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden musste.

Der 50-jährige wurde zur medizinischen Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert, wo auch eine Blutentnahme zur Klärung der Unfallursache durchgeführt wurde. Die beiden Fahrzeuginsassen des schwarzen Kleinwagens wurden ebenfalls leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 9000EUR. Beide Pkw wurden durch einen örtlichen Abschleppdienst abtransportiert.

Neben einer Streife des Polizeipostens Neuhof und der Polizeiautobahnstation Petersberg waren auch Kräfte des Rettungsdienstes und der Freiwilligen Feuerwehr Neuhof vor Ort.

Die Vollsperrung konnte nach ungefähr einer Stunde wieder aufgehoben werden.

(Polizeiautobahnstation Petersberg, PHK Schmitt, K.)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell