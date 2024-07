Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht in Bad Hersfeld - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld (ots)

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (25.07.) wurde ein Pkw Audi A 4 Kombi, Farbe grau, gegen 14.00 Uhr in der Straße vor der Anschrift Mönchesweg 8 in Bad Hersfeld geparkt. Am Freitag (26.07.) stellte der Fahrzeughalter gegen 08.00 Uhr massive Beschädigungen im Bereich des Hecks linksseitig fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam ein anderer Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte hierbei mit dem geparkten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden an dem geparkten Fahrzeug in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Zeugen des Unfalls wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell