Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Die Natur der Dinge

Erfurt (ots)

Am Freitagmittag kam es in der Erfurter Innenstadt zu mehreren Ladendiebstählen. Ein 24-Jähriger entwendete dabei in zwei Geschäften diverse Kleidung und versuchte es in einem weiteren Laden. Beim dritten Streich konnte der Langfinger dann jedoch mit seinem 19 Jahre alten Begleiter durch einen Ladendetektiv gestellt und die Polizei informiert werden. Doch zuvor versuchte der Dieb noch auf Trick 17 zurückzugreifen, wobei er sich vermutlich die Natur zum Vorbild nahm. Wie in der Wildnis, versuchte der Täter nämlich sein "Revier" zu markieren. Dieser urinierte kurzerhand auf die zuvor entwendete Kleidung, an welcher sich teilweise noch die Etiketten befanden, hielt sie den zwischenzeitlich eingetroffenen Beamten vor das Gesicht und wies darauf hin, dass es sich ja eindeutig nicht um neue Ware handeln könne. Ebenso wies er auf die olfaktorische Note hin, welche der seinen ähneln würde.

Staunend, aber unbeeindruckt, ließen sich die Polizisten aber nicht an der Nase herumführen und nahmen den Dieb kurzerhand mit auf die Dienststelle. Der Täter muss sich nun wegen mehrfachen Diebstahls und Sachbeschädigung verantworten. (FW)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell