Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unter Drogeneinfluss hinter dem Steuer

Sömmerda (ots)

Im Bereich Sömmerda waren Donnerstag gleich zwei Autofahrerinnen unter Drogeneinfluss unterwegs. Vormittags kontrollierte die Polizei zunächst eine 42-Jährige, die mit ihrem Skoda, in Rastenberg unterwegs gewesen war. Ein Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis und so musste sie auf der Dienststelle eine Blutprobe abgeben. Gleiches ereilte eine 38-jährige BMW-Fahrerin. Sie war wenige Stunden später in Sömmerda unterwegs gewesen, als die Polizei sie kontrollierte. Auch ihr Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis und sie musste ebenfalls eine Blutprobe abgeben. (SE)

