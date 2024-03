Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Blinde Zerstörungswut an Haltestellenschild

Erfurt (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag beschädigten mehrere Personen an der Straßenbahnhaltestelle XFAB in Erfurt Windischholzhausen ein zur Haltestelle gehörendes Schild. Dabei wurde auf das Schild massiv durch Personen eingewirkt, dieses aus den Bodenverankerungen gerissen und umgeworfen. In unmittelbarer Nähe konnten durch Polizeikräfte mehrere Personen festgestellt werden, die als Tatverdächtige in Frage kommen. Am Schild entstand Schaden im vierstelligen Bereich. (MK)

