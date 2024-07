Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld. Am 27.07.2024 gg. 12:10 Uhr kam es im Bereich der LZA An der Haune / B62 zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 35-jähriger Frankfurter und ein 53-Jähriger aus Wilnsdorf hielten in dieser Reihenfolge, jewweils mit ihrem Pkw, an der dotigen LZA. Dahinter fuhr eine 56-jährige Hersfelderin mit ihrem Pkw in Richtung der halten Pkw. Nachdem die LZA auf Grünlicht umschaltete fuhr die Hersfelderin auf die noch stehenden Pkw auf, da diese noch nicht losgefahren waren. Sie schob den Frankfurter auf den Wilnsdorfer. An allen drei Pkw entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 8000 EUR.

gefertigt: PHK Hübner

