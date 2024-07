Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 21.07.2024

Beckeln-Junger Fahrzeugführer berauscht angetroffen Am Sonntag, 21.07.2024, gegen 02:45 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Wildeshausen einen Pkw in der Straße Im Unterdorf in Beckeln. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise, die auf eine Beeinflussung durch berauschende Mittel hindeuteten. Letztendlich konnte beim 19-jährigen Fahrzeugführer aus Beckeln eine Atemalkoholkonzentration in Höhe von 0,93 Promille nachgewiesen werden. Zudem zeigte ein durchgeführter Drogenvortest ein positives Ergebnis auf THC. Aufgrund der Mischintoxikation wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Hatten-Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten Am Samstag, 20.07.2024, gegen 17:25 Uhr beabsichtigte ein 66-Jähriger aus Hatten mit seinem Pkw von der Hatter Landstraße nach links in den Mühlenweg abzubiegen. Dabei übersah er den auf der Hatter Landstraße entgegenkommenden Pkw einer 23-Jährigen aus Hatten, sodass es zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Die 23-Jährige Fahrzeugführerin sowie ihr Beifahrer wurden jeweils leicht verletzt und vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Durch den Zusammenstoß wurden beide Pkw so stark beschädigt, dass sie nicht weiter fahrbereit waren und durch Abschleppunternehmen geborgen werden mussten. Der entstandene Schaden wird auf etwa 20.000,- EUR geschätzt.

