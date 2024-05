Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen und erheblichem Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Am 10.05.2024 ereignete sich gegen 15:55 Uhr auf der Weseler Str. (B58) in Haltern am See, Ortsteil Lippramsdorf, eine Kollision zweier Pkw.

Eine 46jährige Flensburgerin befuhr mit ihrem Pkw die Weseler Straße in Fahrtrichtung Dorsten-Wulfen.

Aus bislang unbekannter Ursache geriet sie in einer leichten Rechtskurve in den Gegenverkehr und kollidierte dabei mit einem 27jährigen aus Hamm, der mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Haltern am See unterwegs war und noch versuchte, die Kollision durch ein Ausweichmanöver zu verhindern.

Durch die Kollision geriet der Pkw der 46jährigen in den Straßengraben, überschlug sich dabei und blieb letztlich auf einem angrenzenden Feld auf dem Dach liegen.

Sowohl die 46jährige, als auch der 27jährige wurden durch die Kollision leicht verletzt und zu weiteren ärztlichen Untersuchungen in umliegende Krankenhäuser verbracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer noch unbekannten, jedoch zu erwartenden erheblichen Höhe.

Die Weseler Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme aufgrund eines weitreichenden Trümmerfeldes über ca. 150 Meter gesperrt werden.

