Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - versuchter Einbruch in Wohnhaus

Bad Dürkheim (ots)

Am Samstag, 01.06.2024, gegen 21.10 Uhr kam es zu einem Einbruchsversuch in ein Wohnhaus in Bad Dürkheim, Auf dem Köppl. Bislang unbekannte Täter versuchten die Terrassentür im rückwärtigen Bereich des Wohnhauses aufzuhebeln. Durch die Auslösung des Alarms wurden diese gestört und entfernten sich. Trotz eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht festgestellt werden.

Hinweise und verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel.: 06322/963-0 oder per E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell