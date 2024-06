POL-PDNW: Beim Ladendiebstahl erwischt...

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

... wurden am 01.06.2024 um 15:20 Uhr ein Pärchen aus dem Landkreis Germersheim in einem Lebensmittelgroßmarkt in der Adolf-Kolping-Straße in 67433 Neustadt/W.. Der dortige Ladendetektiv konnte die Personen nämlich beobachten, wie sie Waren im Wert von circa 70 Euro entwendeten und anschließend den Markt verließen. Die Personen konnten auf dem Parkplatz letztlich durch eine Streife angetroffen und kontrolliert werden. Das Diebesgut musste das Paar abschließend wieder aushändigen. Im Gegenzug erhielten diese jeweils eine Anzeige wegen des begangenen Ladendiebstahls.

