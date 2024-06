Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Firmengebäude

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Zeitraum vom 31.05.2024, 23:00 Uhr bis zum 01.06.2024, 05:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Firmengebäude in der Oswald-Wiersich-Straße in 67433 Neustadt/W. ein. Hierfür öffneten die Täter zunächst gewaltsam ein Rolltor und gelangten somit auf das Gelände. Hiernach wurde eine Fensterscheibe des Gebäudes eingeschlagen und somit die Halle der Firma betreten. Aus der Halle selbst wurden letztlich mehrere Fässer, welche mit Kupfer befüllt waren, entwendet und abtransportiert. Für den Abtransport muss ein größeres Fahrzeug genutzt worden sein. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 100000 Euro. Hinweise, welche zur Aufklärung der Tat dienen, können bei der Polizei Neustadt/W. mitgeteilt werden.

