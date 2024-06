Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Streit zwischen Vater und Sohn eskaliert

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 02.06.2024 gegen 03:15 Uhr kam es zunächst zu Streitigkeiten zwischen einem 17-Jährigen und dessen 50-jährigen Vater. Die verbale Auseinandersetzung mündete letztlich in eine Rangelei, bei dieser der 17-Jährige durch seinen Vater geschlagen und gewürgt wurde. Außerdem gab der Vater des Heranwachsenden an, dass er ebenfalls durch diesen geschlagen wurde. Beide Personen hatten dem Alkohol zugesprochen. Nun kommt auf beide Personen eine Strafanzeige wegen Körperverletzung zu.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell