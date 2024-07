POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 20.07.2024

Delmenhorst (ots) - Ein Radfahrer wurde am Donnerstag, 18. Juli 2024, gegen 16:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Harpstedt leicht verletzt. Der 85-Jährige aus Beckeln befuhr mit einem Pedelec die Bassumer Straße in Richtung Holzhausen. Als sich von hinten ein 52-Jähriger aus Bassum mit einem Kleintransporter näherte und den Radfahrer überholen wollte, gab dieser ...

