Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Trickdiebstahl in Brake durch resolute Seniorin verhindert +++ Couragierte Nachbarn ermöglichen Festnahme eines Tatverdächtigen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Eine ältere Frau hat am Donnerstag, 18. Juli 2024, in Brake einen Diebstahl zu ihrem Nachteil verhindert. Nachbarn wurden auf die Situation aufmerksam, verfolgten zwei Männer und sorgten für die vorläufige Festnahme eines Tatverdächtigen.

Die 89-jährige Frau hielt sich gegen 11:15 Uhr auf ihrem Grundstück im Dungendeichsweg auf und wurde hier von einem ihr unbekannten Mann angesprochen. Dieser schilderte die bekannte Geschichte, wonach es einen Wasserrohrbruch gegeben habe und ihr Wasser abgestellt werden müsse. Obwohl die Frau misstrauisch war, betrat sie mit dem Mann das Haus. Hier ließ sie sich aber nicht ablenken und wurde dadurch auf einen zweiten Mann aufmerksam, der sich zuvor unbemerkt Zutritt zum Haus verschafft haben musste und im Schlafzimmer ihre Sachen durchwühlte. Resolut forderte sie die Männer, die keine Wertgegenstände erbeuten konnten, zum Verlassen des Hauses auf und begleitete sie bis zur Grundstücksgrenze.

Hier wurde ein 65-jähriger Nachbar auf die lautstarke Auseinandersetzung aufmerksam. Den beiden Männern, die sich zu Fuß in Richtung Weserstraße entfernten, folgte er auf einem Fahrrad. In Höhe der Norderneystraße machte er weitere Nachbarn auf die beiden Männer aufmerksam und bat um Hilfe. Eine 44-Jährige schloss sich der Verfolgung an, ein 45-Jähriger wählte den Notruf. Die beiden Tatverdächtigen bemerkten im weiteren Verlauf die Verfolgung und schubsten den 65-Jährigen vom Rad. Er blieb unverletzt.

Im Rahmen der Fahndung trafen Beamte der Polizei in Höhe der Borkumstraße auf einen Mann, der der zwischenzeitlich durchgegebenen Beschreibung entsprach. Als er die Polizei sah, sprang er in ein Gebüsch, floh und versteckte sich in einem Graben. Hier wurde er vorläufig festgenommen. Gegen den 26-jährigen Mann aus Bremen wird wegen versuchten Diebstahls ermittelt. Da keine Haftgründe vorlagen, musste er nach der endgültigen Feststellung seiner Identität entlassen werden.

Die Polizei fragt nun: Wer hat die beiden Männer in der Nähe des Tatorts gesehen und kann Hinweise zur Identität des bislang unbekannten Tatverdächtigen geben? Er wurde beschrieben als

- von massiger Gestalt - glatzköpfig - bekleidet mit einem hellblau karierten Hemd

Möglicherweise waren sie mit einem weißen Kleintransporter in Brake unterwegs. Hinweise nimmt die Polizei in Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 entgegen.

Die Polizei bittet zudem um wiederholte Sensibilisierung älterer Mitmenschen. Gerade sie sind betroffen von Trickdiebstählen aus Wohnungen, bei denen die späteren Täter

- eine Notlage, - eine offizielle Funktion - oder eine persönliche Beziehung

vortäuschen, sich oder Komplizen dadurch Zutritt zu Wohnungen verschaffen und Diebstähle begehen.

