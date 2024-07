POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl vom Gelände einer Baustelle in Lemwerder +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Unbekannte sind in Delmenhorst in eine Kfz-Werkstatt eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. In der Zeit von Mittwoch, 17. Juli 2024, 23:40 Uhr, bis Donnerstag, 18. Juli 2024, 07:20 Uhr, versuchten Unbekannte zunächst, ein Fenster des Bürogebäudes in der Syker Straße, Höhe Schollendamm, aufzuhebeln. Nachdem sie damit keinen ...

