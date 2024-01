POL-BI: Randalierer wirft Mülleimer

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Stadtgebiet Auch in der Silvesternacht war die Polizei Bielefeld im Einsatz, um in der Stadt für die Sicherheit der Bürger zu sorgen. Im Bereich des Polizeipräsidiums Bielefeld verzeichnete die Polizei in der Silvesternacht circa 125 Einsätze. Viele Bielefelder riefen aufgrund von Streitigkeiten die Polizei zur Hilfe. Vereinzelt rückten Polizisten zu Ruhestörungen, Zahlungsstreitigkeiten und Sachbeschädigungen aus. Bei mehreren ...

