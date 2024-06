Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Kaltennordheim (ots)

Am frühen Morgen des Freitags, den 21.06.2024 gegen 04:40 Uhr kam in der Andreas-Fack-Straße in Kaltennordheim ein Fahrzeug von der Straße ab und kollidierte mit einem Gartenzaun. Dabei wurde der Zaun beschädigt und auch das Fahrzeug verlor Teile, welche von der Polizei sichergestellt wurden. Da sich der Verursacher pflichtwidrig entfernt hatte, werden mögliche Zeugen gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen zu melden, wenn sie Angaben zum Unfall oder dem bislang unbekannten Verursacher machen können.

