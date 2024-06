LPI-SHL: Schwerer Unfall auf der B 19

Oberschönau (ots) - Die 41-jährige Fahrschülerin befuhr am 22.06.2024, 11:30 Uhr in Begleitung ihres Fahrlehrers die L1128 aus Oberhof kommend in Richtung Oberschönau. In einer langgezogenen Rechtskurve verlor die Fahrschülerin die Kontrolle über ihr Krad und kam zu Fall. Durch den Unfall verletzte sich die Kradfahrerin und musste in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden. Am Krad entstand ein Schaden von ...

