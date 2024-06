Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hilfesuchende Person

Hildburghausen (ots)

Am 22.06.2024 gegen 10:58 Uhr wurde der Polizeiinspektion Hildburghausen telefonisch eine verdächtige Person auf dem Gelände der Helios Klinik in Hildburghausen mitgeteilt. Demnach wurde die Person im nördlichen Bereich des Geländes festgestellt, wie diese sich in einem dort befindlichen Schuppen entkleidete und dann splitterfasernackt über das Gelände lief. Die eingesetzten Beamten stellten den Herrn fest. Er flüchtete wieder in den Schuppen und zog sich wieder an. Im Rahmen der nun erfolgten Kontrollle wurde zudem ein Einhandmesser festgestellt, welches er verbotswidrig führte. Aufgrund seines Allgemeinzustands wurde er in der Folge einem Arzt vorgestellt, welcher ihn sogleich in die Helios Klinik einwies. Die Person muss sich nun verantworten wegen exhibitionistischen Handlungen, sowie dem Verstoß gegen das Waffengesetz.

