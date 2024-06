LPI-SHL: Trunkenheitsfahrt

Vacha (ots) - Am Samstag, den 22.06.2024 wurde gegen 05:00 Uhr ein Skoda in Vacha in der Beethovenstraße geparkt. Als der Fahrzeugführer gegen 17:00 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, stellte er einen großen Unfallschaden an der Beifahrerseite fest. Dieser wird auf etwa 5000,- geschätzt. Hinweise zu einem möglichen Unfallverursacher liegen aktuell nicht vor. Sollte jemand Angaben zum Sachverhalt machen können, meldet er ...

