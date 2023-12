Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Geschleuste am zweiten Weihnachtsfeiertag ausgesetzt

Mittenwald / Garmisch-Partenkirchen (ots)

Die Bundespolizei hat Dienstagabend (26. Dezember) am Bahnhof Mittenwald drei unerlaubt eingereiste Syrer aufgegriffen. Als sie kontrolliert wurden, konnten sich die jungen Männer nicht ausweisen. Sie wirkten leicht verfroren und waren für die Wetterverhältnisse unangepasst gekleidet. Wie sich herausstellte, waren sie zuvor außerhalb des Ortes von einem Schleuser abgesetzt worden und sich selbst überlassen. Die Beamten brachten die Syrer im Alter von 26, 32 und 35 Jahren zum Bundespolizeirevier in Garmisch-Partenkirchen. Bei der anschließenden Vernehmung gaben die Migranten an, von Slowenien aus mit einem Pkw nonstop nach Deutschland gefahren zu sein. Der unbekannte Schleuser habe nur zum Tanken angehalten. Seinen Mitreisenden habe er das Aussteigen und Reden untersagt. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die drei Syrer wurden an eine Erstaufnahmeeinrichtung in München weitergeleitet.

