Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Fulda (ots)

Hünfeld. Am Freitag (26.07.) kam es gegen 14:10 Uhr auf der B 84 zwischen Hünfeld und Rasdorf zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein 85-jähriger Mann aus Schlitz fuhr mit seinem Audi von Hünfeld in Richtung Rasdorf. Im Waldstück, zwischen dem Abzweig Großentaft und Rasdorf, verlor der Schlitzer vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen die Fahrerseite des Lkw eines 49-jährigen Gersfelders, welcher ihm in diesem Moment entgegenfuhr. Der Lkw kam wenige Meter hinter der Unfallstelle zum Stehen, mehrere Räder wurden stark beschädigt. Der Pkw-Fahrer konnte sein Fahrzeug etwa 150 Meter hinter der Unfallstelle bis zum Stillstand abbremsen. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der 85-jährige Fahrer wurde mit leichten Verletzungen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Mehrere Ersthelfer hatten den Verletzten zuvor an der Unfallstelle, bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, versorgt.

Die Fahrbahn musste während der Rettungs- und Abschleppmaßnahmen zeitweise einseitig gesperrt werden.

Die Gesamtschadenshöhe wird auf ca. 13.000 Euro geschätzt.

Polizeistation Hünfeld

